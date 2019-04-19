2019-04-19T06:19:55+03:00
Общество

За минувшие сутки пожарные Приморья потушили четыре лесных пожара

Утром, 19 апреля, был ликвидирован еще один пожар в Шкотовском районе
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Более 95 гектаров леса потушили пожарные в Приморском крае за минувшие сутки. Сегодня утром был ликвидирован еще один пожар в Шкотовском районе. На пожарах работали 45 человек и 10 единиц техники.

Сильнее всего горел Анучинский район, огонь распространился на 40 гектаров леса. Также пожары ликвидированы в Уссурийске, Лесозаводске и Хасанском районе. В Шкотовском районе пожар охватил 15 гектаров, планируется авиапатрулирование.

Отметим, с начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 323 лесных пожара на общей площади более 42,5 тысяч гектаров. Для тушения лесных пожаров в Приморье создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 3 тысяч единиц техники. Губернатор Олег Кожемяко заявил, что пожарные части оснастят новой техникой и увеличат штрафы за поджог сухой травы.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», а также по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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