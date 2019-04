Сразу два лайнера посетят Приморье в один день

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-19T09:38:53+03:00

В ближайшие в Приморский край зайдут два судна. Традиционный гость - лайнер Costa NeoRomantica. Судно посетит регион дважды: 20 и 22 апреля. Впервые к берегам края пришвартуется «голландец» Westerdam. К слову, в современной истории Владивостока это будет первый случай, когда порт примет сразу два лайнера одновременно.

За эти дни край посетят почти 4,5 тысячи иностранных туристов, только 2,5 тысячи из них - граждане Республики Корея, путешествующие на Costa NeoRomantica. Около двух тысяч гостей – американцы и австралийцы. Они прибудут на лайнере Westerdam.

Заместитель директора департамента туризма Приморского края Владимир Щур отметил, что работа с круизными оператора непрерывна. Все это для того, что бы Вкладивосток активнее включался в маршруты.

- В прошлом году познакомиться с регионом смогли 13,5 тысяч иностранных гостей, путешествующих по морю. В этом году мы планируем, что их число вырастет вдвое, в том числе благодаря заходу лайнеров-гигантов компании RoyalCaribbean, - сказал Владимир Щур.

Сейчас лайнер Westerdam находится в Японии, порт Канадзава. На судне 11 палуб, где путешественникам предлагают большой ассортимент развлечений: теннисные корты и бассейны, а также целые «улицы» с магазинами и бутиками. Самая большая гордость лайнера - это коллекция произведений искусств: изображения исторических голландских кораблей, коллекция известняковых фигурок из Эквадора, сделанных более 5000 лет назад, портрет работы Энди Уорхола и уникальные скульптуры Сюзанны Холт.

По данным Владивостокского терминала, Westerdam зайдет в бухту Золотой Рог на рассвете в понедельник, 22 апреля, в 05:00. В 07:30 начнется торжественная welcome-церемония. По традиции на борт судна, заходящего в порт впервые, поднимется представительская делегация Приморья, чтобы поприветствовать гостей и капитана. После этого пассажирам разрешат спуститься на берег и осмотреть достопримечательности дальневосточной столицы. В 20:00 лайнер отшвартуется от причала Морвокзала. Следующим портом его захода станет японский порт Отару.

Помимо лайнера Westerdam, впервые край посетят еще один «голландец» Maasdam, а также морскиегиганты Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean. Кроме того, в дни проведения V Восточного экономического форума для размещения участников в дальневосточную столицу прибудет лайнер, который на несколько дней превратится в плавучую гостиницу.

В этом году в Приморье ожидается насыщенный круизный сезон – порт Владивосток посетят 15 пассажирских лайнеров. Среди них уже известные приморцам Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream и Diamond Princess.

ИСТОЧНИК KP.RU