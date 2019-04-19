Приморцев ждут дождливые выходные

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-19T09:53:26+03:00

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Синоптическая обстановка над Приморьем поменяется уже в ближайшие выходные. В целом погода будет хорошей, но синоптики не исключают небольшой дождь. Об этом сообщает Примпогода.

Влияние антициклона в субботу ослабится, потоки в средней тропосфере сменятся на юго-западные. В этом случае в край поступит теплая воздушная масса. Днем воздух в регионе прогреется до +14…+20 °С, на побережье +8…+13 °С. В этот день синоптики исключили всякого рода осадки.

В ночь на воскресенье к Приморскому краю подойдет очередной атмосферный фронт, и тогда местами пройдет небольшой дождь. Днем вероятность осадков уже не такая большая - атмосферный фронт сместится в Татарский пролив. Ночью станет теплее, днем - прохладнее, чем в субботу.

Во Владивостоке ночью +3…+6 °С. Днём в субботу воздух прогреется до +9…+12 °С, а воскресенье потеплеет ещё на 2-4 градуса. В целом солнца в эти дни будет больше, чем пасмурного и дождливого неба.

ИСТОЧНИК KP.RU