В Приморье полиция разыскивает двух мужчин

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-19T10:01:58+03:00

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Сотрудники полиции обратились к местным жителям с просьбой помочь найти двух жителей Приморского края. Мужчины утратили связь с родственниками.

Так, по данным пресс-службы отдела МВД России по городу Уссурийску, стражи порядка разыскивают Корзюкова Андрея Валерьевича, который родился 04.11.1973. Сам он из села Поповка Хорольского района Приморского края. По версии полицейских, сейчас может находиться в селе Липовцы Октябрьского района, в городе Спасск - Дальний, в Хорольском районе или во Владивостоке. Был одет в черную кофту, штаны камуфлированные, камуфлированный жилет утепленный.

Вместе с ним правоохранительные органы ищут и Токарева Константина Михайловича, родившегося 07.03.1973. Уроженец поселка Смидовичи Хабаровского края. Может находиться совместно с Андреем Корзюковым.

Полиция убедительно просит всех, кому известно местонахождение разыскиваемых граждан, сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам 8 (4234) 32-16-26, 32-25-52.

ИСТОЧНИК KP.RU