Жительница Приморья угодила под колеса дорогого внедорожника

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-19T10:19:29+03:00

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В Приморье ДТП унесло жизнь молодой девушки. Пешеход оказался под колесами дорогого джипа. По факту происшествия полиция уже проводит проверку.

Инцидент случился в Уссурийске, в районе дома №9 по Новоникольскому шоссе. В этот момент внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado под управлением 62-летнего водителя двигался со стороны Строительной в сторону Дальневосточной. Пешехода рулевой джипа увидел в последний момент. Мужчина попытался затормозить, но в итоге проехал еще около 20 метров и только тогда остановился. В процессе авто сбил девушку-пешехода. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

Травмы, полученные 22-летней жительницей Приморья, оказались несовместимы с жизнью.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что стаж вождения мужчины - 18 лет. За последний год он нарушал Правила дорожного движения четыре раз - превышение скоростного режима. К слову, в момент ДТП на улице было темно, однако на трассе присутствовало уличное освещение. Асфальт на дороге был сухой.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU