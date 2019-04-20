Дополнительные электрички появились с началом дачного сезона в Приморье

СЕГОДНЯ 06:41 2019-04-20T06:41:18+03:00

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С 20 апреля пригородные поезда в Приморском крае начали отправляться по летнему расписанию. В связи с открытием дачного сезона не только увеличено количество электричек, но и появились дополнительные остановки на популярных маршрутах.

По сообщению компании «Экспресс Приморья» назначены следующие дополнительные поезда:

из Владивостока:

- №6301, ежедневный дачный экспресс, сообщением «Владивосток - Кипарисово», отправляется из Владивостока в 07:45. Электричка следует без остановок на станциях Чайка, Седанка, Санаторная, Океанская, Спутник, Садгород, Весенняя

- №6357, выходной дачный экспресс «Владивосток - Раздольное», отправление от станции Владивосток в 08:00 по выходным и в праздники. Следует без остановок на станциях Чайка, Седанка, Санаторная, Океанская, Спутник, Садгород, Весенняя, Амурский залив, Совхозная

- №6309, сообщением «Владивосток - Кипарисово», отправление из Владивостока ежедневно, в 09:30. Следует со всеми остановками.

во Владивосток:

- №6312 , сообщением «Кипарисово - Владивосток», отправление от станции Кипарисово в 14:40 – ежедневно со всеми остановками

- №6302, ещё одна ежедневная электричка сообщением «Кипарисово - Владивосток». Отправляется из Кипарисово в 16:50, следует со всеми остановками

- №6304, сообщением «Раздольное - Владивосток», отправление от станции Раздольное в 17:35 – ежедневно со всеми остановками

- №6382, дачный экспресс выходного дня, сообщением «Кипарисово - Владивосток». Отправление от станции Кипарисово в 19:40. Электропоезд следует без остановок на станциях: Совхозная, Амурский залив, Весенняя, Садгород, Спутник, Океанская, Санаторная, Седанка, Чайка

Для удобства пассажиров также продлены маршруты и изменены дни курсирования следующим пригородным поездам:

из Владивостока:

- №6303 (6305) «Третья Рабочая - Кипарисово» отправление от станции Третья Рабочая в 08:20. Будет следовать до станции Раздольное ежедневно

- №6325 (6345) «Владивосток - Надеждинская» отправление из Владивостока в 16:25 будет следовать каждый день до станции Кипарисово

во Владивосток:

- №6310 (6340) «Кипарисово - Владивосток» отправление от станции Кипарисово в 12:30 будет следовать по выходным и праздникам

- №6326 (6346) «Надеждинская –Третья Рабочая» отправление от станции Надеждинская в 18:54 будет следовать от Кипарисово в 18:28 ежедневно.

Для некоторых пригородных поездов назначены дополнительные остановки:

- №6365/6367 (6375/6377), сообщением «Владивосток – Спасск-Дальний», отправление из Владивостока в 11:00 будет останавливаться на станциях: 9237 км, Сиреневка, 9232 км, 9230 км, 9194 км, Сахзавод

- №6364 (6374) «Уссурийск - Владивосток», отправление от станции Уссурийск в 06:44 останавливается на станциях 9183 км и 9194 км

Для маршрутов №6361 (6371) «Владивосток - Уссурийск» и №6362 (6372) «Уссурийск - Владивосток» введена дополнительная остановка на 9194 километре.

ИСТОЧНИК KP.RU