Погода во Владивостоке и Приморье на 21 апреля
Погоду в крае определяет поле повышенного атмосферного давления
Изменить размер текста:
Сегодня, 21 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, без осадков, сообщает "примпогода".. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +8...+20°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +16...+18°C.
В Находке переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14..+16°C.
ИСТОЧНИК KP.RU