2019-04-21T03:19:18+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 21 апреля

Погоду в крае определяет поле повышенного атмосферного давления
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 21 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, без осадков, сообщает "примпогода".. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +8...+20°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +16...+18°C.

В Находке переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14..+16°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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