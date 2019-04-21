2019-04-21T03:40:47+03:00
Общество

Италия намерена направить в Приморье делегацию для работы на ВЭФ-2019

Ранееитальянцы не принимали участие в ВЭФ, но высоко оценил качество и уровень мероприятий, проводимых фондом Росконгресс
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Италия рассматривает возможность впервые принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом стало известно во время встречи в Москве советника президента России Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано.

Посол Италии высоко оценил качество и уровень международных мероприятий, проводимых в России при поддержке фонда Росконгресс, отметив их роль в развитии сотрудничества между странами.

- Уверен, что Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум будут способствовать дальнейшему росту эффективности политического, экономического и гуманитарного диалога между нашими странами, - отметил Антон Кобяков.

Справка "КП"

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России № 250 от 19 мая 2015 года. В этом году Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября. Площадка форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморские боксерши заняли призовые места на международном турнире в Москве
В Приморье пройдет неделя молодежной науки
Жителей Приморья приглашают обсудить краевой бюджет
Приморские синхронистки выиграли медали на всероссийских соревнованиях «Краса Сибири»
Погода во Владивостоке и Приморье на 21 апреля
Больше двадцати тысяч жителей Владивостока вышли на городской субботник
Дополнительные электрички появились с началом дачного сезона в Приморье
В центре Владивостока престижный кроссовер вылетел на многолюдный тротуар
Переменчивая весенняя погода принесет в Приморье дождь, мороз и солнце
Главная ярмарка Владивостока вернулась на центральную площадь
Жительница Приморья угодила под колеса дорогого внедорожника
В Приморье полиция разыскивает двух мужчин
Приморцев ждут дождливые выходные
Сразу два лайнера посетят Приморье в один день
За минувшие сутки пожарные Приморья потушили четыре лесных пожара
В Приморье объявлена «Водная амнистия»
Спортивные соревнования на SUP доступны всем желающим!
Во Владивостоке пьяный водитель «Лексуса» устроил жесткую аварию
К берегам Владвостока прибило угнанный катер
На севере Приморья сегодня возможен небольшой дождь
Парень, снесший автобусную остановку во Владивостоке, стал фигурантом уголовного дела