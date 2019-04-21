Италия намерена направить в Приморье делегацию для работы на ВЭФ-2019

СЕГОДНЯ 03:40 2019-04-21T03:40:47+03:00

Ранееитальянцы не принимали участие в ВЭФ, но высоко оценил качество и уровень мероприятий, проводимых фондом Росконгресс

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Италия рассматривает возможность впервые принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом стало известно во время встречи в Москве советника президента России Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано.

Посол Италии высоко оценил качество и уровень международных мероприятий, проводимых в России при поддержке фонда Росконгресс, отметив их роль в развитии сотрудничества между странами.

- Уверен, что Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум будут способствовать дальнейшему росту эффективности политического, экономического и гуманитарного диалога между нашими странами, - отметил Антон Кобяков.

Справка "КП"

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России № 250 от 19 мая 2015 года. В этом году Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября. Площадка форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

ИСТОЧНИК KP.RU