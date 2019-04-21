Приморские синхронистки выиграли медали на всероссийских соревнованиях «Краса Сибири»
Приморские спортсменки вернулись с наградами из Новосибирска, где состоялись ежегодные всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Краса Сибири».
В команду Приморья вошли восемь спортсменок под руководством тренера Алены Авдеевой. Сборная по итогам всероссийских стартов выиграла одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.
Первое место удалось завоевать в групповых выступлениях в произвольной программе. Вторая строчка пъедестала почета покорилась нашим спортсменкам в технической и комбинированной программах. В составе команды отличились Алина Опанасюк, Александра Помазан, Кристина Юшкина, Елена Гретченко, Анна Кошелева, Екатерина Малярова, Стефания Назаренко, Светлана Сачава.
Кроме этого, Кристина Юшкина завоевала «бронзу» в сольных выступлениях произвольной программы.
Конкуренция на стартах была приличной. Более 320 представительниц из Республики Татарстан, Пермского, Красноярского и Приморский краев, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской и Ярославская областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга. Состязания проходили в трех возрастных категориях: 12 лет и младше, 13-15 лет, старше 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU