Приморские синхронистки выиграли медали на всероссийских соревнованиях «Краса Сибири»

СЕГОДНЯ 04:34 2019-04-21T04:15:09+03:00

Приморские синхронистки привезли с всероссийских соревнований «Краса Сибири» «золото», два «серебра» и одну «бронзу» Фото: primorsky.ru

В копилке сборной Приморья - одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль

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Приморские спортсменки вернулись с наградами из Новосибирска, где состоялись ежегодные всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Краса Сибири».

В команду Приморья вошли восемь спортсменок под руководством тренера Алены Авдеевой. Сборная по итогам всероссийских стартов выиграла одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

Первое место удалось завоевать в групповых выступлениях в произвольной программе. Вторая строчка пъедестала почета покорилась нашим спортсменкам в технической и комбинированной программах. В составе команды отличились Алина Опанасюк, Александра Помазан, Кристина Юшкина, Елена Гретченко, Анна Кошелева, Екатерина Малярова, Стефания Назаренко, Светлана Сачава.

Кроме этого, Кристина Юшкина завоевала «бронзу» в сольных выступлениях произвольной программы.

Конкуренция на стартах была приличной. Более 320 представительниц из Республики Татарстан, Пермского, Красноярского и Приморский краев, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской и Ярославская областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга. Состязания проходили в трех возрастных категориях: 12 лет и младше, 13-15 лет, старше 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU