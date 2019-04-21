Жителей Приморья приглашают обсудить краевой бюджет

СЕГОДНЯ 05:41 2019-04-21T05:26:44+03:00

Публичные слушания по исполнению краевого бюджета на 2018 год пройдут 30 апреля

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Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет в 2018 году.

Публичные слушания для рассмотрения и обсуждения проекта закона Приморского края «Об исполнении краевого бюджета за 2018 год» пройдут 30 апреля с 09:00 до 16:00.

Как сообщили в краевом департаменте финансов, публичные слушания проводятся в виде форума. Это значит, что со всеми материалами можно будет ознакомиться в сети. Там же граждане смогут задать интересующие вопросы и получить на них компетентные ответы.

Жителям края, представителям общественных организаций и объединений предлагаются для рассмотрения и обсуждения материалы по проекту закона Приморского края “Об исполнении краевого бюджета за 2018 год”.

Участники обсуждения могут ознакомиться с проектом и отправить отзывы и предложения в разделе на официальном сайте Администрации Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU