Жителей Приморья приглашают обсудить краевой бюджет
Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет в 2018 году.
Публичные слушания для рассмотрения и обсуждения проекта закона Приморского края «Об исполнении краевого бюджета за 2018 год» пройдут 30 апреля с 09:00 до 16:00.
Как сообщили в краевом департаменте финансов, публичные слушания проводятся в виде форума. Это значит, что со всеми материалами можно будет ознакомиться в сети. Там же граждане смогут задать интересующие вопросы и получить на них компетентные ответы.
Жителям края, представителям общественных организаций и объединений предлагаются для рассмотрения и обсуждения материалы по проекту закона Приморского края “Об исполнении краевого бюджета за 2018 год”.
Участники обсуждения могут ознакомиться с проектом и отправить отзывы и предложения в разделе на официальном сайте Администрации Приморского края.
ИСТОЧНИК KP.RU