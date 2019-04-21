В Приморье пройдет неделя молодежной науки

СЕГОДНЯ 06:42 2019-04-21T06:42:04+03:00

С 22 по 26 апреля свои работы на ней представят более 500 участников

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Неделя молодежной науки пройдет в Приморье с 22 по 26 апреля. Ожидается, что свои работы на ней представят более 500 участников – студенты, ординаторы, аспиранты, молодые ученые вузов научно-образовательного медицинского кластера «Восточный», а также обучающиеся университетов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По традиции площадкой для проведения научно-практических мероприятий, организованных в рамках Недели молодежной науки, станет Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ).

- Неделя молодежной науки - это не просто событие университетского масштаба, это международная площадка для обмена опытом и знаниями молодых ученых из Приморья и всех регионов Дальневосточного федерального округа, - отметил ректор ТГМУ Валентин Шуматов.

Официальное открытие Недели молодежной науки состоится в понедельник, 22 апреля. С этого дня и до 26 апреля на базе медицинского университета в рамках ХX Тихоокеанской научно-практической конференции «Актуальные проблемы экспериментальной, профилактической и клинической медицины» будут проходить всевозможные мероприятия.

Для участников подготовлены мастер-классы, круглые столы по самой разнообразной и актуальной тематике, олимпиады и викторины, а также семинары и тренинги. В рамках Дней науки, которые состоятся 22 и 24 апреля, предусмотрена работа 27 секций, из них три ранее не проводились. Всего будет представлено около 350 докладов.

Торжественное подведение итогов и награждение победителей Недели молодежной науки состоится 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU