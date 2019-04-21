2019-04-21T07:50:15+03:00
Спорт

Приморские боксерши заняли призовые места на международном турнире в Москве

В копилке нашей сборной одно "золото" и две "Бронзы"
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сборная Приморья заняла призовые места на международном турнире в Москве.Сборная Приморья заняла призовые места на международном турнире в Москве.
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С 17 по 20 апреля в Москве проходил Открытый турнир по боксу на призы Заслуженного мастера спорта, финалистки Олимпийский игр 2012 года, 2-х кратной чемпионки мира, 3-х кратной чемпионки Европы Софьи Очигава среди девочек 13-14 лет, девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет.

Всего участие в соревнованиях принимали 178 спортсменок из разных стран: Казахстана, Италии, Румынии, Черногории, Белоруссии, Греции и, конечно же, России. От Приморского края выступали представительницы клубов «Динамо», «Богатырь», ЦСП, ШВСМ, УОР.

Сборная Приморья заняла призовые места на международном турнире в Москве.

Сборная Приморья заняла призовые места на международном турнире в Москве.

По итога соревнований наши девушки заняли:

1 место Ульяна Жестовская (г.Находка, тренер Байтемизов А.) первый бой уверенно выиграла у представительницы Италии и в финале встретилась с представительницей Румынии и одержала победу. Ульяна очень выросла как спортсмен в психологическом и тактическом плане.

3 место Валерия Кравец (г.Находка, тренер Байтемизов А.) уступила в полуфинале представительнице Италии, но при этом показала достойные качества профессионального спортсмена.

3 место Новикова Екатерина (г.Владивосток, тренер Шипунов В.В) боролась до конца, но в полуфинале уступила сопернице из Казахстана.

Очень сильное влияние на бои наших девушек оказала большая разница во времени, - отмечает тренер женской сборной Приморского края по боксу Владимир Шипунов. - Юниорки боксировали в 5:00 по нашему времени, несмотря на это, они показали хороший бокс, а так же провели тренировки в Центре прогресса бокса в Москве и получили прекрасный опыт перед первенством России среди юниорок 17-18 лет, которое состоится с 19 по 26 мая в Королёве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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