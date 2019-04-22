Приморцев ждет теплое начало рабочей недели

СЕГОДНЯ 00:46 2019-04-22T00:46:12+03:00

Сегодня в крае переменная облачность, без осадков

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Сегодня, 22 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае переменная облачность, без осадков.Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +10...+21°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, со второй половины юго-восточный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный во второй половине до сильного. Температура воздуха +17...+19°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +16..+18°C.

ИСТОЧНИК KP.RU