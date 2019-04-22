У Владивостока может появиться новый город-побратим

СЕГОДНЯ 02:01 2019-04-22T00:52:46+03:00

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Мэр Владивостока Олег Гуменюк вчера, 18 апреля, встретился с генеральным консулом Республики Индия Шубхам Кумаром. Во время беседы ее участники обсудили вопросы взаимодействия между генеральным консульством и администрацией Владивостока.

Глава Владивостока выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и в знак дружбы предложил гостю принять участие в создании аллеи городов-побратимов, которая вскоре может появиться на Университетской набережной острова Русский.

- Владивосток с каждым годом посещает всё больше туристов. Мы активно развиваем эту отрасль. Уже в ближайшие несколько лет планируется реконструкция в городе множества скверов, в которых могут появиться дополнительные туристические достопримечательности. Мы будем рады, если при создании новых скверов появится возможность показать историю дружеских отношений между Владивостоком и Республикой Индия, - рассказал Олег Гуменюк.

Участники встречи также обсудили подписание Договора об установлении побратимских отношений между Владивостоком и городом Вишакхапатнам. Шубхам Кумар отметил, что у дальневосточной столицы много общего с Вишакхапатнамом: оба города являются крупными портами, базами размещения военно-морских сил, крупными туристическими центрами.

Также генеральный консул положительно оценил сотрудничество между Индией и Владивостоком в области культуры, отметив, что в краевом центре регулярно проводятся мероприятия, направленные на популяризацию индийской культуры.

- К примеру, в Дальневосточном федеральном университете для студентов регулярно проходят просветительские лекции об Индии. Во Владивостоке также особым успехом пользуются фестиваль культуры Индии и День йоги. Нас это очень радует. Планируем продолжать проводить просветительские мероприятия, - рассказал генеральный консул Индии во Владивостоке.

Он также отметил, что дальневосточная столица особенно интересна для властей Индии. Во Владивостоке на предстоящем Восточном экономическом форуме запланирована встреча премьер-министра Индии с президентом России.

ИСТОЧНИК KP.RU