Пьяный приморец угробил свою пассажирку в жуткой аварии

СЕГОДНЯ 04:14 2019-04-22T04:14:27+03:00

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В Приморье произошла очередная «пьяная» авария. Жесткое ДТП закончилось смертью одного человека.

Произошло все в Надеждинском районе, перед низководным мостом через Амурский залив. Там столкнулись Toyota Crown и Toyota Probox. 34-летний водитель «Крауна» ехал со стороны Уссурийска во Владивосток. Мужчина находился в совершенно невменяемом состоянии – перед тем, как сесть за руль, мужчина крепко выпил. В какой-то момент пьяный водитель не справился с управлением и на полном ходу врезался в Probox. От сильного удара «Краун» отлетел в леера. Его пассажирка – 44-летняя женщина – вылетела через лобовое стекло. Она погибла на месте.

Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, но далеко уйти ему не удалось – под мостом его машину перехватили сотрудники полиции.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе приморского управления ГИБДД, у водителя «Крауна» не было водительских прав – их у него забрали за пьяное вождение. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по 264 статье Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Пьяницу-водителя уже задержали – в ближайшее время суд определится с мерой пресечения для него. Ему грозит несколько лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU