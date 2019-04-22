2019-04-22T05:27:00+03:00
Общество

В Приморье назначен новый руководитель жилищной инспекции

На эту должность назначен Евгений Баршай
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Евгений Баршай. Фото: admkrsk.ruЕвгений Баршай. Фото: admkrsk.ru
Изменить размер текста:

В Приморье появился начальник жилищной инспекции края. На должность исполняющего обязанности начальника назначен Евгений Баршай.

Перед новым начальником краевой жилинспекции поставили задачи по оптимизации работы ведомства, выстраивания конструктивных отношений с главами муниципалитетов и обслуживающими организациями.

- В приоритете жилинспекции - не наказывать обслуживающие организации, а стимулировать их к эффективной работе с собственниками, повышать уровень обслуживания домов, своевременно и качественно реагировать на обращения жильцов, - подчеркнула врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

Справка "КП"

Евгений Александрович Баршай родился 5 июля 1976 года в Красноярске. В 2005 году окончил Сибирский государственный университет по специальности «менеджмент организации». Трудовую деятельность начал с 1995 года, с 2012 года занимал руководящие должности на предприятиях ЖКХ, в том числе работал заместителем руководителя департамента городского хозяйства Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный приморец угробил свою пассажирку в жуткой аварии
У Владивостока может появиться новый город-побратим
Приморцев ждет теплое начало рабочей недели
Приморские боксерши заняли призовые места на международном турнире в Москве
В Приморье пройдет неделя молодежной науки
Жителей Приморья приглашают обсудить краевой бюджет
Приморские синхронистки выиграли медали на всероссийских соревнованиях «Краса Сибири»
Италия намерена направить в Приморье делегацию для работы на ВЭФ-2019
Погода во Владивостоке и Приморье на 21 апреля
Больше двадцати тысяч жителей Владивостока вышли на городской субботник
Дополнительные электрички появились с началом дачного сезона в Приморье
В центре Владивостока престижный кроссовер вылетел на многолюдный тротуар
Переменчивая весенняя погода принесет в Приморье дождь, мороз и солнце
Главная ярмарка Владивостока вернулась на центральную площадь
Жительница Приморья угодила под колеса дорогого внедорожника
В Приморье полиция разыскивает двух мужчин
Приморцев ждут дождливые выходные
Сразу два лайнера посетят Приморье в один день
За минувшие сутки пожарные Приморья потушили четыре лесных пожара
В Приморье объявлена «Водная амнистия»
Спортивные соревнования на SUP доступны всем желающим!
Во Владивостоке пьяный водитель «Лексуса» устроил жесткую аварию
К берегам Владвостока прибило угнанный катер
На севере Приморья сегодня возможен небольшой дождь
Парень, снесший автобусную остановку во Владивостоке, стал фигурантом уголовного дела