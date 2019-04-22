В Приморье назначен новый руководитель жилищной инспекции

СЕГОДНЯ 05:27 2019-04-22T05:27:00+03:00

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В Приморье появился начальник жилищной инспекции края. На должность исполняющего обязанности начальника назначен Евгений Баршай.

Перед новым начальником краевой жилинспекции поставили задачи по оптимизации работы ведомства, выстраивания конструктивных отношений с главами муниципалитетов и обслуживающими организациями.

- В приоритете жилинспекции - не наказывать обслуживающие организации, а стимулировать их к эффективной работе с собственниками, повышать уровень обслуживания домов, своевременно и качественно реагировать на обращения жильцов, - подчеркнула врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

Справка "КП"

Евгений Александрович Баршай родился 5 июля 1976 года в Красноярске. В 2005 году окончил Сибирский государственный университет по специальности «менеджмент организации». Трудовую деятельность начал с 1995 года, с 2012 года занимал руководящие должности на предприятиях ЖКХ, в том числе работал заместителем руководителя департамента городского хозяйства Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU