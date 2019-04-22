2019-04-22T06:52:06+03:00
Происшествия

Мужчина хотел пронести в колонию 13 мобильников, спрятанных в ведрах с краской

Ухищренная контрабанда запрещенных предметов была вскрыта при досмотре
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В исправительной колонии №6 пресечена попытка проноса запрещенных предметов. 13 мобильных телефонов были спрятаны ухищренным способом - в ведрах с краской.

При досмотре поступившей необычной гуманитарной помощи от гражданина К., выяснилось, что вместе с краской и ведрами доброжелатель пытался пронести на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны.

Перед входом на КПП по пропуску людей при досмотре гуманитарной помощи оказалось, что в ведрах было двойное дно. В контейнерах для контрабанды обнаружили 13 мобильных телефонов.

Составлен протокол об административных правонарушениях. Неудачливому пересыльщику грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 25 по 27 апреля во Владивостоке пройдёт 26-я международная строительная выставка «Город»
Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI: Гонка под парусом
В Приморье назначен новый руководитель жилищной инспекции
Пьяный приморец угробил свою пассажирку в жуткой аварии
У Владивостока может появиться новый город-побратим
Приморцев ждет теплое начало рабочей недели
Приморские боксерши заняли призовые места на международном турнире в Москве
В Приморье пройдет неделя молодежной науки
Жителей Приморья приглашают обсудить краевой бюджет
Приморские синхронистки выиграли медали на всероссийских соревнованиях «Краса Сибири»
Италия намерена направить в Приморье делегацию для работы на ВЭФ-2019
Погода во Владивостоке и Приморье на 21 апреля
Больше двадцати тысяч жителей Владивостока вышли на городской субботник
Дополнительные электрички появились с началом дачного сезона в Приморье
В центре Владивостока престижный кроссовер вылетел на многолюдный тротуар
Переменчивая весенняя погода принесет в Приморье дождь, мороз и солнце
Главная ярмарка Владивостока вернулась на центральную площадь
Жительница Приморья угодила под колеса дорогого внедорожника
В Приморье полиция разыскивает двух мужчин
Приморцев ждут дождливые выходные
Сразу два лайнера посетят Приморье в один день
За минувшие сутки пожарные Приморья потушили четыре лесных пожара
В Приморье объявлена «Водная амнистия»
Спортивные соревнования на SUP доступны всем желающим!
Во Владивостоке пьяный водитель «Лексуса» устроил жесткую аварию
К берегам Владвостока прибило угнанный катер
На севере Приморья сегодня возможен небольшой дождь
Парень, снесший автобусную остановку во Владивостоке, стал фигурантом уголовного дела