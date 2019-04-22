Мужчина хотел пронести в колонию 13 мобильников, спрятанных в ведрах с краской
В исправительной колонии №6 пресечена попытка проноса запрещенных предметов. 13 мобильных телефонов были спрятаны ухищренным способом - в ведрах с краской.
При досмотре поступившей необычной гуманитарной помощи от гражданина К., выяснилось, что вместе с краской и ведрами доброжелатель пытался пронести на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны.
Перед входом на КПП по пропуску людей при досмотре гуманитарной помощи оказалось, что в ведрах было двойное дно. В контейнерах для контрабанды обнаружили 13 мобильных телефонов.
Составлен протокол об административных правонарушениях. Неудачливому пересыльщику грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU