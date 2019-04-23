Сегодня по всему Приморью пройдут дожди
Температура воздуха в крае +8...+23°C
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Сегодня, 23 апреля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Местами небольшой и умеренный дождь с вероятностью 80%. На побережье местами туман. Ветер южный сильный. Температура воздуха +8...+23°C.
Во Владивостоке облачно, небольшой дождь. Местами туман. Ветер юго-восточный, южный сильный. Температура воздуха +6...+8°C.
В Уссурийске облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный сильный. Температура воздуха +14...+16°C.
В Находке облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +8...+10°C.
ИСТОЧНИК KP.RU