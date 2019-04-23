2019-04-23T03:26:38+03:00
Общество

По итогам прошедшего субботника Спецзавод принял 356 машин с мусором

Вывоз собранного на субботнике мусора в городе продолжается
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Мусор с городских территорий будут вывозить до тех пор, пока не уберут все мешки.Мусор с городских территорий будут вывозить до тех пор, пока не уберут все мешки.Фото: vlc.ru
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356 машин принял региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами МУПВ «Спецзавод № 1» в день общегородского субботника и в воскресенье, 21 апреля, когда частные компании и муниципальное учреждение «Содержание городских территорий» продолжали свозить на полигон собранный мусор.

Представители дорожных служб Владивостока подчеркивают, что вывоз собранного на субботнике мусора в городе продолжается, эта работа будет вестись до полного его вывоза.

- Помимо мусора мы приняли 5 581 автомобильную покрышку. Этот вид отходов передается для дальнейшей переработки в компанию «Эко Стар Технолоджи», которая производит специальное покрытие для детских и спортивных площадок, - отметили на Спецзаводе.

Напомним, что в минувшую субботу тысячи горожан вышли на генеральную уборку Владивостока. В наведении чистоты и порядка были задействованы дорожные и коммунальные службы, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ГСК, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, спортивные федерации, сотрудники организаций всех форм собственности, представители общественных объединений, сотрудники городской и краевой администраций, депутаты всех уровней и неравнодушные жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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