2019-04-23T05:08:21+03:00
Общество

Приморские семьи получают сертификат на новую демографическую выплату

На эти нужды направлено более 12 миллионов рублей
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В апреле на выплату семьям, у которых в этом году родился первый ребенок направлено более 12 миллионов рублей. Из них 3,3 миллиона рублей - средства краевого бюджета на доплату мамам, которые родили малыша в возрасте от 18 до 25 лет.

Одной из первых приморских семей, подавших заявление на новую демографическую выплату, стали супруги Мария Новикова и Евгений Куркин из Артема. 21 января у них на свет появился сын Михаил.

Размер выплаты, которую получила семья, – почти 27,4 тысячи рублей. Однако, поскольку Марии в сентябре исполнится только 24 года, она получила краевую доплату в размере 22,6 тысячи рублей. Таким образом, «стоимость» государственной поддержки молодым родителям составила 50 тысяч рублей.

По информации краевого департамента труда и социального развития, в апреле выплаты на первенцев получили более 300 семей. Почти 50% из них те, в которых мамам – от 18 до 25 лет, соответственно им полагается краевая доплата до 50 тысяч рублей.

Всего на новую демографическую выплату в этом году запланировано направить более 222 миллионов рублей.

По всем вопросам, связанным с демографическими выплатами, необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Телефоны и адреса размещены на сайте краевого департамента труда и социального развития в разделе «Соцзащита».

Получить справочную информацию можно также в МФЦ по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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