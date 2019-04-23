Приморские семьи получают сертификат на новую демографическую выплату
В апреле на выплату семьям, у которых в этом году родился первый ребенок направлено более 12 миллионов рублей. Из них 3,3 миллиона рублей - средства краевого бюджета на доплату мамам, которые родили малыша в возрасте от 18 до 25 лет.
Одной из первых приморских семей, подавших заявление на новую демографическую выплату, стали супруги Мария Новикова и Евгений Куркин из Артема. 21 января у них на свет появился сын Михаил.
Размер выплаты, которую получила семья, – почти 27,4 тысячи рублей. Однако, поскольку Марии в сентябре исполнится только 24 года, она получила краевую доплату в размере 22,6 тысячи рублей. Таким образом, «стоимость» государственной поддержки молодым родителям составила 50 тысяч рублей.
По информации краевого департамента труда и социального развития, в апреле выплаты на первенцев получили более 300 семей. Почти 50% из них те, в которых мамам – от 18 до 25 лет, соответственно им полагается краевая доплата до 50 тысяч рублей.
Всего на новую демографическую выплату в этом году запланировано направить более 222 миллионов рублей.
По всем вопросам, связанным с демографическими выплатами, необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Телефоны и адреса размещены на сайте краевого департамента труда и социального развития в разделе «Соцзащита».
Получить справочную информацию можно также в МФЦ по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU