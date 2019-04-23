2019-04-23T05:19:43+03:00
Общество

На Русском острове заасфальтируют дороги

Ремонтные работы начнутся уже этим летом
Василий ПОЛИКАРПОВ
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На острове Русском заасфальтируют дороги. Ремонтные работы начнутся уже этим летом. При этом будет восстановлен пирс на острове Попова и налажено морское сообщение. Об этом заявил глава города Владивостока Олег Гуменюк на встрече с Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в понедельник, 22 апреля.

Олег Гуменюк доложил о выполнении поручений, которые были даны Губернатором в ходе встреч с населением острова Попова.

- Сейчас разрабатывается техническая документация по благоустройству пирса. Договариваемся с бизнесом и считаем тариф для увеличения рейсов катамарана в летний период. Вместе с жителями выбираем место для спортивной площадки и огороженной площадки для мусора. По острову будет ходить пассажирский автобус, предназначенный в том числе для людей с ограниченными возможностями. На базе средней школы появится полноценный детский сад, - проинформировал мэр города.

Касаемо ремонта дорог на острове Руссков, сейчас участок дороги протяженностью 7,5 километров находится в неудовлетворительном состоянии и лишает жителей возможности оперативно добираться до острова Попова. Однако, по словам градоначальника, уже подготовлена грейдерная техника. Дорогу в ближайшее время отсыпят и утрамбуют до начала лета. Уже после этого будут заасфальтированы дороги на мыс Поспелова и бухту Новик.

- На ремонт первой в этом году будет направлено 120 миллионов рублей из федерального бюджета. Она будет полностью восстановлена и освещена. Дорогу в поселке Новик планируем заасфальтировать также в этом году, осветить - в 2020 году, - отметил глава города.

Кроме того, разрабатывается смета по асфальтированию дороги по улице Экипажная. На эти цели будет необходимо около 50 миллионов рублей. Сейчас дорога вдоль моря регулярно грейдируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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