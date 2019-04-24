Переменчивая погода в Приморье принесет дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 00:37 2019-04-24T00:37:54+03:00

Температура воздуха по краю от +10 до +18°C

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Сегодня, 24 апреля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами небольшой дождь (вероятностью 60%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +10...+18°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь (вероятность 60%). Утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +13...+15°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северо-западный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха +15...+17°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северо-западный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха +16...+18°C.

ИСТОЧНИК KP.RU