2019-04-24T00:57:29+03:00
Общество

Актуальные вопросы морской отрасли обсудят в Приморье

Участники поделятся опытом проведения инспекционных проверок объектов, субъектов и транспортных средств транспортной инфраструктуры
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Семинар «Актуальные вопросы морской отрасли» проходит 23-34 апреля в Дальневосточном институте коммуникаций при поддержке администрации Приморского края и при участии Владивостокского морского собрания. На 10-м юбилейном семинаре участники познакомятся с актуальными изменениями в нормативной базе в области транспортной безопасности. Представители контролирующих органов поделятся опытом проведения инспекционных проверок объектов, субъектов и транспортных средств транспортной инфраструктуры. Кроме того участники конференции познакомятся с условиями аттестации сил обеспечения транспортной безопасности и системой подготовки и дипломирования моряков.

- В современном мире развитие технологий и коммуникаций достигло небывалых масштабов. Но, к сожалению, при всех благах, которые несет такое развитие, мы вынуждены сталкиваться и с новыми реалиями роста количества и масштабов противоправных действий по всему миру. Ответом на нарастающую угрозу является укрепление международного сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности, особенно в транспортной отрасли, - делится ректор Дальневосточного института коммуникаций Анастасия Герасимова.

- Наш семинар вносит свой посильный вклад в реализацию государственной стратегии построения устойчивой структуры обеспечения транспортной безопасности. В семинаре принимают участие более 140 представителей отрасли, государственных служб и структур, имеющих непосредственной отношение к рассматриваемым вопросам. Желаем всем участникам семинара плодотворной работы, - добавила Анастасия Герасимова.

24 апреля совместно с Владивостокским морским собранием запланировано проведение круглого стола на тему: «Проблемные вопросы в деятельности морской отрасли Дальнего Востока по реализации пограничного законодательства при плавании судна в каботаже под флагом Российской Федерации». Участники также обсудят вопросы организации взаимодействия между погранслужбой России, представителями судоходных компаний и подведомственных Росморречфлоту организаций при осуществлении своих прямых обязанностей на судах под флагом РФ, находящихся на территории пунктов пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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