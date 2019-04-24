2019-04-24T07:22:06+03:00
Общество

Бронепоезд Ким Чен Ына корректирует расписание электричек в Приморье

Лидер КНДР не пользуется самолетами, поэтому свой первый визит в Россию начался с железнодорожного пункта пропуска в районе Хасана
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Пассажирский электропоезд. ФОТО: сайт «Экспресс Приморья»Пассажирский электропоезд. ФОТО: сайт «Экспресс Приморья»
Изменить размер текста:

Расписание поездов в Приморье 24 апреля скорректировали из-за прибытия лидера КНДР Ким Чен Ына, который на бронепоезде направляется через Хасан во Владивосток. На данный момент известно о корректировке расписания по четырем маршрутам, в том числе по экспрессу из аэропорта. Задержки в пути составят от 8 до 46 минут.

Электропоезд №6302 сообщением Кипарисово – Владивосток отправится от станции Кипарисово в 17 часов 36 минут (вместо 16:50). Соответственно, на 46 минут сдвигается время прибытия и отправления по всем остановкам вдоль маршрута. Прибытие во Владивосток в 19 часов 05 минут.

Электропоезд №6322 сообщением Надеждинская - Владивосток отправится от станции Надеждинская в 17 часов 28 минут (вместо 16:50). Соответственно, на 38 минут сдвигается время прибытия и отправления по всем остановкам вдоль маршрута. Прибытие во Владивосток в 18 часов 32 минуты.

Электропоезд №7209 сообщением Кневичи - Владивосток (экспресс) отправляется от станции Кневичи в 17 часов 48 минут ( вместо 17:40). Соответственно, на 8 минут сдвигается время прибытия и отправления по всем остановкам вдоль маршрута. Прибытие во Владивосток в 18 часов 42 минуты.

Поезд №6706 сообщением Уссурийск - Рязановка - Хасан. Отправление от станции Уссурийск в 16 часов 15 минут (вместо 15:52). Соответственно, сдвигается время прибытия и следования по всем остановкам вдоль маршрута на 10-20 минут. В пути следования состав будет нагонять упущенное время. Прибытие на станцию Хасан в 22 часа 53 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ожидании Кым Чен Ына: над Владивостоком кружат истребители
Главные улицы Владивостока поочередно перекрывают для проезда кортежа Ким Чен Ына
Приморский океанариум на острове Русский закроют на один день
Представители проектного сообщества, соорганизаторы строительной выставки "ГОРОД-2019" рассказали о перспективах развития
Режим построже: на время визита лидера КНДР на территории кампуса ДВФУ отменены гостевые пропуска
ФСБ в Приморье задержала террористов-исламистов, готовивших нападения на коммерсантов
Визит Ким Чен Ына: во Владивостоке изменят схему прибытия и отправления поездов
Актуальные вопросы морской отрасли обсудят в Приморье
Переменчивая погода в Приморье принесет дожди и сильный ветер
Фонд «Восточный Порт» учредит стипендию имени Виктора Васяновича
В аэропорт Владивостока прибыл внеплановый рейс из Пхеньяна
На Русском острове заасфальтируют дороги
Приморские семьи получают сертификат на новую демографическую выплату
По итогам прошедшего субботника Спецзавод принял 356 машин с мусором
Энергетики Приморья проводят занятия по электробезопасности
Сегодня по всему Приморью пройдут дожди
С 25 по 27 апреля во Владивостоке пройдёт 26-я международная строительная выставка «Город»
Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI: Гонка под парусом
Мужчина хотел пронести в колонию 13 мобильников, спрятанных в ведрах с краской
В Приморье назначен новый руководитель жилищной инспекции
Пьяный приморец угробил свою пассажирку в жуткой аварии
У Владивостока может появиться новый город-побратим
Приморцев ждет теплое начало рабочей недели
Приморские боксерши заняли призовые места на международном турнире в Москве
В Приморье пройдет неделя молодежной науки