Бронепоезд Ким Чен Ына корректирует расписание электричек в Приморье

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-24T07:22:06+03:00

Лидер КНДР не пользуется самолетами, поэтому свой первый визит в Россию начался с железнодорожного пункта пропуска в районе Хасана

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Расписание поездов в Приморье 24 апреля скорректировали из-за прибытия лидера КНДР Ким Чен Ына, который на бронепоезде направляется через Хасан во Владивосток. На данный момент известно о корректировке расписания по четырем маршрутам, в том числе по экспрессу из аэропорта. Задержки в пути составят от 8 до 46 минут.

Электропоезд №6302 сообщением Кипарисово – Владивосток отправится от станции Кипарисово в 17 часов 36 минут (вместо 16:50). Соответственно, на 46 минут сдвигается время прибытия и отправления по всем остановкам вдоль маршрута. Прибытие во Владивосток в 19 часов 05 минут.

Электропоезд №6322 сообщением Надеждинская - Владивосток отправится от станции Надеждинская в 17 часов 28 минут (вместо 16:50). Соответственно, на 38 минут сдвигается время прибытия и отправления по всем остановкам вдоль маршрута. Прибытие во Владивосток в 18 часов 32 минуты.

Электропоезд №7209 сообщением Кневичи - Владивосток (экспресс) отправляется от станции Кневичи в 17 часов 48 минут ( вместо 17:40). Соответственно, на 8 минут сдвигается время прибытия и отправления по всем остановкам вдоль маршрута. Прибытие во Владивосток в 18 часов 42 минуты.

Поезд №6706 сообщением Уссурийск - Рязановка - Хасан. Отправление от станции Уссурийск в 16 часов 15 минут (вместо 15:52). Соответственно, сдвигается время прибытия и следования по всем остановкам вдоль маршрута на 10-20 минут. В пути следования состав будет нагонять упущенное время. Прибытие на станцию Хасан в 22 часа 53 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU