Сегодня в Приморье переменная облачность и сильный ветер
Сегодня, 25 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Преимущественно без осадков (вероятность 10%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +11...+16°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром сильный. Температура воздуха +12...+14°C.
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.
ИСТОЧНИК KP.RU