Сегодня в Приморье переменная облачность и сильный ветер

СЕГОДНЯ 03:29 2019-04-25T03:29:35+03:00

Температура воздуха в крае от +11 до +16°C

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Сегодня, 25 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Преимущественно без осадков (вероятность 10%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +11...+16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром сильный. Температура воздуха +12...+14°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

ИСТОЧНИК KP.RU