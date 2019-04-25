2019-04-25T03:29:35+03:00
Общество

Сегодня в Приморье переменная облачность и сильный ветер

Температура воздуха в крае от +11 до +16°C
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Преимущественно без осадков (вероятность 10%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +11...+16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром сильный. Температура воздуха +12...+14°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморье из покореженного автомобиля, в который въехал поезд, достали женщину
Главу КНДР поселили во Владивостоке в президентский люкс на территории университета
В ожидании Кым Чен Ына: над Владивостоком кружат истребители
Главные улицы Владивостока поочередно перекрывают для проезда кортежа Ким Чен Ына
Бронепоезд Ким Чен Ына корректирует расписание электричек в Приморье
Приморский океанариум на острове Русский закроют на один день
Представители проектного сообщества, соорганизаторы строительной выставки "ГОРОД-2019" рассказали о перспективах развития
Режим построже: на время визита лидера КНДР на территории кампуса ДВФУ отменены гостевые пропуска
ФСБ в Приморье задержала террористов-исламистов, готовивших нападения на коммерсантов
Визит Ким Чен Ына: во Владивостоке изменят схему прибытия и отправления поездов
Актуальные вопросы морской отрасли обсудят в Приморье
Переменчивая погода в Приморье принесет дожди и сильный ветер
Фонд «Восточный Порт» учредит стипендию имени Виктора Васяновича
В аэропорт Владивостока прибыл внеплановый рейс из Пхеньяна
На Русском острове заасфальтируют дороги
Приморские семьи получают сертификат на новую демографическую выплату
По итогам прошедшего субботника Спецзавод принял 356 машин с мусором
Энергетики Приморья проводят занятия по электробезопасности
Сегодня по всему Приморью пройдут дожди
С 25 по 27 апреля во Владивостоке пройдёт 26-я международная строительная выставка «Город»
Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI: Гонка под парусом
Мужчина хотел пронести в колонию 13 мобильников, спрятанных в ведрах с краской
В Приморье назначен новый руководитель жилищной инспекции
Пьяный приморец угробил свою пассажирку в жуткой аварии
У Владивостока может появиться новый город-побратим
Приморцев ждет теплое начало рабочей недели
Приморские боксерши заняли призовые места на международном турнире в Москве
В Приморье пройдет неделя молодежной науки