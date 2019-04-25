2019-04-25T05:29:21+03:00
Происшествия

В Приморье из покореженного автомобиля, в который въехал поезд, достали женщину

Самостоятельно выбраться из транспорта пострадавшая не смогла
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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Поздним вечером среды в Приморье произошла серьезная авария. На путях железнодорожного переезда в районе улицы Волочаевская, город Артем, столкнулись локомотив и легковой автомобиль марки Toyota Vitz.

Сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поздно вечером, в 22:10. Звонивший рассказал, что на путях столкнулись поезд и легковушка.

Незамедлительно к месту происшествия прибыли сотрудники 19 Отряда Федеральной противопожарной службы. Из-за сильного удара кузов Toyota Vitz покорежило до неузнаваемости. Как оказалось, внутри находилась женщина 1962 года рождения. Самостоятельно выбрать из авто она не смогла.

При помощи гидравлического инструмента спасатели вызволили женщину из деформированного транспорта и передали медикам.

По предварительной информации, в момент аварии дорожное полотно не повредилось, также на дальнейшее движение железнодорожного транспорта этот инцидент не повлиял. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в спасательной операции принимали участи девять человек личного состава и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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