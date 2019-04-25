2019-04-25T10:55:09+03:00
Общество

Халява кончилась: парковка «Калины Молл» стала платной

Уже с этой недели за два часа, проведенные на стоянке, придется заплатить 50 рублей
София МИХАЙЛОВА
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Фото: mallkalinaФото: mallkalina
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Со среды, 24 апреля, в самом крупном торговом центре на Дальнем Востоке заработали паркоматы. Если раньше въезд на подземную и наземную парковки «Калины Молл» был бесплатный, то теперь за стоянку придется платить деньги.

По имеющейся на информационных стендах информации, первые 15 минут парковки бесплатные. Следующие два часа - 50 рублей. Каждый последующий - еще 50 рублей. Уточняется, что час не делится.

Заплатить за парковку можно в специальных автоматах, которых на территории торгового центра немало - и на самих парковках, и на выезде. Удобно и то, что не обязательно при себе иметь наличные деньги. Автомат принимает даже банковские карты.

Еще один бонус предназначен покупателям одного из магазинов электроники. Клиентам торговой точки предоставляются бесплатные два часа парковки.

К слову, рядом с «Калиной Молл» больше нет никаких парковок. Более того, вдоль трассы рядом с торговым центром перед открытием появились запрещающие знаки. Оставлять свои автомобили у дороги небезопасно - при любом раскладе их заберет эвакуатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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