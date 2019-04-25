Халява кончилась: парковка «Калины Молл» стала платной
Со среды, 24 апреля, в самом крупном торговом центре на Дальнем Востоке заработали паркоматы. Если раньше въезд на подземную и наземную парковки «Калины Молл» был бесплатный, то теперь за стоянку придется платить деньги.
По имеющейся на информационных стендах информации, первые 15 минут парковки бесплатные. Следующие два часа - 50 рублей. Каждый последующий - еще 50 рублей. Уточняется, что час не делится.
Заплатить за парковку можно в специальных автоматах, которых на территории торгового центра немало - и на самих парковках, и на выезде. Удобно и то, что не обязательно при себе иметь наличные деньги. Автомат принимает даже банковские карты.
Еще один бонус предназначен покупателям одного из магазинов электроники. Клиентам торговой точки предоставляются бесплатные два часа парковки.
К слову, рядом с «Калиной Молл» больше нет никаких парковок. Более того, вдоль трассы рядом с торговым центром перед открытием появились запрещающие знаки. Оставлять свои автомобили у дороги небезопасно - при любом раскладе их заберет эвакуатор.
ИСТОЧНИК KP.RU