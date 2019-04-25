2019-04-25T10:51:54+03:00
Общество

В пятницу в Приморье будет дождливо

В дальневосточной столице немного похолодает
София МИХАЙЛОВА
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Остальную территорию Приморья осадки обойдут стороной.Остальную территорию Приморья осадки обойдут стороной.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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В предстоящую пятницу погода в Приморском крае сильно не изменится, вот только над акваторией Японского моря пройдет малоактивный атмосферный фронт. Облака накроют всю южную половину региона, местами здесь пройдет дождь.

По данным портала Примпогода, остальную территорию Приморья осадки обойдут стороной. Минимальная температура воздуха будет чуть ниже, чем прошедшей ночью, но все равно плюсовая.

Во Владивостоке синоптики тоже прогнозируют дождливую пятницу. Осадки начнутся еще утром. Максимально воздух прогреется до 15 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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