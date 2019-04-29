2019-04-29T02:44:49+03:00
Общество

Приморцев ждет рекордно короткая рабочая неделя

Будни продлятся всего два дня, один из которых будет сокращен на час
София МИХАЙЛОВА
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Майские «каникулы» стали такими длинными из-за переноса зимних выходных.Майские «каникулы» стали такими длинными из-за переноса зимних выходных.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Наступившая рабочая неделя станет самой короткой в 2019 году и продлится всего два дня – с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля. При этом второй рабочий день будет сокращен еще на один час.

К слову, связано это с тем, что в мае россияне традиционно отмечают два праздника - весны и труда в среду, 1 мая, и День Победы в четверг, 9 мая. После рекордно короткой двухдневной рабочей недели приморцев ждет трехдневная рабочая неделя до 8 мая включительно.

Майские «каникулы» стали такими длинными из-за переноса зимних выходных. Так, отдых 5 января перенесли на четверг, 2 мая, а субботу, 23 февраля, на 10 мая. В итоге получается, что в мае отдыхать придется девять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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