Бесплатный туалет за 12 миллионов рублей открыли в центре Владивостока

СЕГОДНЯ 06:51 2019-05-01T06:58:21+03:00

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Бесплатный общественный туалет на Спортивной набережной Владивостока, реконструкция которого заняла год и стоила 12 миллионов рублей, распахнул свои двери 1 мая, в День весны и труда. Накануне объект посетил мэр города и остался доволен.

Муниципальные общественные туалеты работают во Владивостоке с 2012 года. Например, в подземных пешеходных переходах под Светланской, в Центральном сквере и в сквере Муравьева-Амурского. Год назад мэрия решила восстановить туалет недалеко от фонтана на Спортивной набережной, проект включили в программу «Формирование современной городской среды» и на всякий случай выставили на рейтинговое голосование. 18 марта 2018 года горожане проголосовали за Путина, а за одно и за туалет.

Мэрия выделила на реконструкцию 15 миллионов рублей, ООО «Подгороденка» выиграла тендер за 12 миллионов. Открыть объект должны были еще в ноябре прошлого года, но что-то пошло не так, и открытие перенесли на май.

Кабинки для маломобильных граждан работают в мужском и женском залах. Фото: пресс-служба мэрии

Накануне открытия на столь важном объекте побывал глава Владивостока Олег Гуменюк и принял выполненные подрядчиком работы.

- Все работы выполнены хорошо, помещения оснащены современной сантехникой, созданы все условия для маломобильных граждан, - отметил Олег Гуменюк.

Новый общественный туалет предполагает два зала – мужской на восемь и женский на шесть персон. Здесь установлена сантехника из антивандальных материалов, а также освещение. Кабинки для маломобильных граждан будут работать в обоих залах.

Мэр Владивостока лично принимал работу. Фото: пресс-служба мэрии

В мэрии обещают, что будет благоустроена и прилегающая территория. В этом году выполнят ремонт подпорных стен, проведут работы по озеленению, наведут санитарный порядок. А в следующем набережную Спортивной гавани ждет комплексный ремонт с восстановлением пешеходных зон. Власти также хотят решить проблему с хаотичной парковкой автомобилей на прогулочных зонах и тротуарах, а также привести в порядок покрытие из брусчатки и облицовку клумб.

Кстати, год назад горожане наряду с туалетом проголосовали за такие проекты, как продолжение «Берега здоровья», парк на сопке Бурачка и на острове Попова, реконструкция Матросского сквера и скверов Невельского и Пушкина, обустройство территории в районе «Владивостокского городского дворца детского творчества», общественную территорию на улице Енисейская, 23-24.

ИСТОЧНИК KP.RU