Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-01T10:52:12+03:00

Экипаж пополнит запасы и примет участие в праздновании Дня Победы

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Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» прибыл во Владивосток.

За время визита во Владивостоке экипаж отряда примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также пополнят запасы.

Отряд кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. За время похода было пройдено более 15 тысяч морских миль.

ИСТОЧНИК KP.RU