Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток
Экипаж пополнит запасы и примет участие в праздновании Дня Победы
Фрегат «Адмирал Горшков». Фото: пресс-служба ТОФ
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Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» прибыл во Владивосток.
За время визита во Владивостоке экипаж отряда примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также пополнят запасы.
Отряд кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. За время похода было пройдено более 15 тысяч морских миль.
ИСТОЧНИК KP.RU