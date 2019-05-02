Беременная жительница Приморья скончалась после падения с высоты

СЕГОДНЯ 06:00 2019-05-02T06:20:52+03:00

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Трагедия в праздничные выходные разыгралась в приморском Лучегорске. На глазах у опешивших соседей в окно выпала беременная женщина. При этом очевидцы уверяют, что падение оказалось не случайным, по словам свидетелей, молодую маму вытолкнул сожитель.

Жительница Лучегорска выпала из окна квартиры, расположенной на 5-ом этаже, так называемой общаги. Соседи уверяют, что трагедии предшествовал конфликт, между сожителями. По словам невольных наблюдателей происшествия, мужчина попросту вытолкнул свою «возлюбленную». Однако эту версию ещё предстоит проверить специалистам. После падения, подозреваемый поспешил к гражданской жене, однако ему не дали приблизиться к пострадавшей. В общей суматохе мужчина куда-то скрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/706473" frameborder="0"></iframe> Трагедия в Лучегорске.Видео: dpscontrol

Для женщины в срочном порядке вызвали скорую помощь. По предварительным данным, жительница Приморья получила перелом позвоночника и другие травмы. За жизнь пациентки, которая впала в кому, на протяжении суток боролись врачи, однако спасти молодую маму не удалось. По имеющейся информации, у погибшей осталась маленькая дочка, к тому женщина уже третий месяц была беременна вторым ребенком.

Стоит отметить, что дом обладает дурной славой у жителей Лучегорска. По словам местного населения, в общежитии часто происходят драки и пьянки, да и сам контингент проживающих, оставляет желать лучшего. В подробностях трагического инцидента предстоит разобраться сотрудникам органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU