2019-05-03T06:18:37+03:00
Происшествия

Забытая на плите кастрюля стала причиной пожара во Владивостоке

Хозяин квартиры поставил кухонную утварь на печь и ушел
София МИХАЙЛОВА
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Инцидент произошел в обед в четверг.Инцидент произошел в обед в четверг.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Во Владивостоке произошел пожар в жилом доме. На первом этаже пятиэтажки горела квартира.

Инцидент произошел в обед в четверг. На пульт пожарной охраны Владивостока поступил звонок о возгорании в доме по улице Кирова. Звонивший сообщил, что в квартире, расположенной на первом этаже, наблюдается задымление.

Спустя три минуты на место происшествия уже прибыли пожарные. Специалисты быстро установили очаг возгорания и приступили к локализации. В квартире было очень дымно, поэтому огнеборцы задействовали звено газодымозащитной службы.

Уже через 11 минут огонь удалось локализовать, а спустя еще восемь минут - полностью ликвидировать. В квартире, к слову, никого не было, а причиной пожара, по предварительной информации, стала забытая на включенной плите кастрюля.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, общая площадь сгоревшего помещения составила четыре квадратных метра. На пожаре работали 11 человек личного состава и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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