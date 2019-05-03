Забытая на плите кастрюля стала причиной пожара во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:18 2019-05-03T06:18:37+03:00

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Во Владивостоке произошел пожар в жилом доме. На первом этаже пятиэтажки горела квартира.

Инцидент произошел в обед в четверг. На пульт пожарной охраны Владивостока поступил звонок о возгорании в доме по улице Кирова. Звонивший сообщил, что в квартире, расположенной на первом этаже, наблюдается задымление.

Спустя три минуты на место происшествия уже прибыли пожарные. Специалисты быстро установили очаг возгорания и приступили к локализации. В квартире было очень дымно, поэтому огнеборцы задействовали звено газодымозащитной службы.

Уже через 11 минут огонь удалось локализовать, а спустя еще восемь минут - полностью ликвидировать. В квартире, к слову, никого не было, а причиной пожара, по предварительной информации, стала забытая на включенной плите кастрюля.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, общая площадь сгоревшего помещения составила четыре квадратных метра. На пожаре работали 11 человек личного состава и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU