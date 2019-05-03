Мужчина напал на юного приморца и отобрал у него часы и телефон

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-03T09:27:10+03:00

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18-летний парень из Уссурийска стал жертвой грабителя. Неизвестный ударил его по лицу и отобрал часы и телефон. Об этом пострадавший сообщил в полицию.

Инцидент случился в районе улицы Некрасова. К молодому человеку подошел мужчина, который внезапно ударил юнца по лицу и стал требовать его часы и телефон. Парень растерялся и сделал все, что попросил напавший на него грабитель. По словам потерпевшего, в сумме часы и телефон стоили около 25 тысяч рублей. О том, что с ним произошло, парень сразу же сообщил в полицию.

Ориентировка с приметами сразу же разлетелась по Уссурийску, а оперативно-розыскные мероприятия тут же дали результат. В отделе полиции оказался 26-летний ранее судимый житель села Городечное, Надеждинский район. Мужчина сам во всем признался и вернул часы вместе с телефоном.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по факту грабежа, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Теперь фигурант может лишиться свободы на срок до семи лет.

Мужчину, кстати, заключили под стражу. Теперь полицейские проверяют, мог ли ли он быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU