Теплая и ветреная погода ожидается в Приморье сегодня, 4 мая

СЕГОДНЯ 02:54 2019-05-04T04:18:21+03:00

Сегодня во Владивостоке сильный ветер и без осадков Фото: Александра ШОПЕНКО

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Сегодня, 4 мая, погоду в Приморском крае определяет поле повышенного атмосферного давления. По информации портала «Примпогода», в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха составит +14…+29 градусов.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный, южный будет достигать скорости в 11-17 метров в секунду. Воздух в дальневосточной столице прогреется до +14…+16 градусов.

Облачно и без осадков сегодня в Уссурийске. Днем южный ветер будет достигать скорости 4-7 метра в секунду, но к вечеру, как считают синоптики, он усилится. Температура воздуха составит +23…+25 градусов.

В Находке сегодня переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный будет достигать скорости 1-4 метра в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU