Житель Владивостока обокрал сотового оператора на десятки тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-04T08:04:34+03:00

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На острове Русском мужчина пять месяцев крал аккумуляторы с базовых станций сотового оператора. Житель Владивостока наворовал оборудования на 150 тысяч рублей.

Орудовал злоумышленник с апреля по август 2018 года. Мужчина нуждался в деньгах, поэтому нашел для себя единственный выход из ситуации - красть аккумуляторы у сотового оператора.

Для этого ему приходилось незаконно забираться в помещения базовых станций и демонтировать аккумуляторные батареи. Дальше мужчина, как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, сдавал оборудование в пункты приема металлолома.

Злоумышленник был пойман, ему вменяется совершение четырех преступлений по статье «Кража». Максимальное наказание - до пяти лет колонии. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине также предстоит возместить ущерб сотовому оператору.

ИСТОЧНИК KP.RU