2019-05-04T09:06:23+03:00
Общество

Жительница Владивостока покурила в квартире, устроила пожар и едва не погибла

Из горящей квартиры женщину вывели огнеборцы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Жительница Владивостока покурила в квартире, устроил пожар и едва не погиблаЖительница Владивостока покурила в квартире, устроил пожар и едва не погиблаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во Владивостоке в момент пожара в квартире спасена женщина, которая, скорее всего, неосторожно обращалась с огнем. По предварительной версии, она курила в постели и не затушила сигарету.

Пожар случился вечером 3 мая в квартире по адресу: Луговая, 64. Приехавшие на место огнеборцы определили, откуда идет дым, вскрыли дверь и попали жилище. Во время разведки задымленного помещения пожарные обнаружили хозяйку квартиры. Женщину немедленно вывели на улицу, от медицинской помощи она отказалась.

Как сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю, пожар был потушен за две минуты. Огонь уничтожил матрас, постельное белье и другие принадлежности. Площадь пожара - менее 0,5 квадратных метра.

По сигналу тревоги были задействовано пять человек и одна единица техники. Огнеборцы проветрили квартиру, осмотрели место возгорания и через полчаса после вызова уехали обратно в часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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