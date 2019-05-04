2019-05-04T10:06:48+03:00
Общество

С пляжа «Юбилейный» во Владивостоке пропало главное украшение

Горожане не увидели металлического «Сердца любви»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Когда и куда пропало металлическое сердце - неизвестноКогда и куда пропало металлическое сердце - неизвестноФото: Сергей БАЛАНОВ
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Арт-объект «Сердце любви» пропал со Спортивной набережной Владивостока. Металлического украшения не увидели горожане сегодня, 4 мая.

Огромное «Сердце любви» было подарено дальневосточной столице в 2016 году на 156-летие города. Установлено оно было на пляже «Юбилейный» возле перил. Задумка авторов была простой и лаконичной: создать место, которое будет притягивать не только жителей и гостей Владивостока, но и молодоженов.

Воплотили идею просто и со вкусом - в металле, а вокруг арт-объекта создали романтичную зону с цветами. Влюбленные, только-только связавшие себя узами брака, мгновенно полюбили это место, фотографировались и вешали тяжелые замки в знак вечной любви. Ключи молодожены выбрасывали в море.

Когда и при каких обстоятельствах исчез один из главных символов Спортивной набережной - неизвестно. О пропаже рассказали горожане. Удалось выяснить, что территория пляжа «Юбилейный» находится в частных руках, узнать у них о судье «Сердца любви» не удалось - телефоны компании не отвечают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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