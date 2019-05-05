Перед началом рабочей недели в Приморье ухудшится погода
Сегодня, 5 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами небольшой дождь (вероятность 60%). В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха +11...+25°C.
Во Владивостоке облачно, морось, вечером переходящая в дождь (вероятность 100%). Туман. Ветер южный, вечером северный сильный. Температура воздуха +8...+10°C.
В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь (вероятность 60%). Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха +18...+20°C.
В Находке облачно, временами морось (вероятность 100%). Утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +13...+15°C.
ИСТОЧНИК KP.RU