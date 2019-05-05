2019-05-05T02:53:42+03:00
Общество

Перед началом рабочей недели в Приморье ухудшится погода

В воскресенье в крае ожидается переменная облачность, морось, на побережье туман
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 5 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами небольшой дождь (вероятность 60%). В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха +11...+25°C.

Во Владивостоке облачно, морось, вечером переходящая в дождь (вероятность 100%). Туман. Ветер южный, вечером северный сильный. Температура воздуха +8...+10°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь (вероятность 60%). Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке облачно, временами морось (вероятность 100%). Утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +13...+15°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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