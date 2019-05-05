Научно-образовательный центр по прообразу Приморского океанариума планируют создать в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 04:01 2019-05-05T04:11:06+03:00

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров в ходе своего визита в Приморье

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На слиянии Оки и Волги планируется построить современный научно-образовательный центр по прообразу Приморского океанариума. Такие планы озвучил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров в ходе своего визита в Приморье.

В Нижнем Новгороде сейчас активно обсуждается проект, который носит рабочее название «Волганариум». Предполагается, что в стенах волжского комплекса ученые будут наблюдать только за пресноводной флорой и фауной.

- Мы приехали в Приморский океанариум по рекомендации Российской академии наук, чтобы наладить партнерские отношения и получить опыт организации экспозиционного пространства, - комментирует Денис Егоров. - Я был во многих океанариумах: в стране и за рубежом, но то, что увидел во Владивостоке поразительно по своим масштабам.

По словам нижегородского министра экологии, он многое для себя почерпнул во время знакомства с экспозициями океанариума. Например, гостю очень понравилась идея тропического леса, тем более, что она отлично укладывается в концепцию представления на Волге разнообразия пресноводных экосистем.

ИСТОЧНИК KP.RU