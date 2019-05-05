Приморские «Зоны покоя» произрастания липы расширены до 1,2 миллиона гектаров
В Приморском крае приняли новый лесной план, согласно которому были расширены «Зоны покоя» произрастания липы до 1,2 миллиона гектаров. Документ запрещает вести промышленную заготовку липы в таких зонах.
По словам директора департамента лесного хозяйства Валентина Карпенко, лесной план разрабатывался в течение 2018 года. В апреле текущего года губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву для ускоренного согласования документа.
- Лесной план был согласован Рослесхозом 24 апреля. Документом ограничена рубка липы на площади 1,2 миллиона гектаров, что составляет более 10% лесного фонда Приморского края. Теперь арендаторы лесных участков не смогут в обозначенных «зонах покоя» вести промышленную заготовку липы, - подчеркнул директор департамента.
Лесной план предусматривает запрет вырубку липы в 11 лесничествах. По словам губернатора края такая работа будет продолжена.
- Сейчас будем мониторить ситуацию, собирать конструктивные предложения от пчеловодов, чтобы по возможности расширить «зоны покоя», – добавил Валентин Карпенко.
ИСТОЧНИК KP.RU