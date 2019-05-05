Нетрезвый лихач во Владивостоке врезался в рекламный щит, перевернулся и сел на десять суток

СЕГОДНЯ 05:59 2019-05-05T04:13:15+03:00

Водитель сел за руль пьяным и без прав Фото: 25.mvd.ru

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В районе проспекта 100 лет Владивостоку 26-летний местный житель устроил пьяную езду. Лихач ехал в сторону Зари и не смог совладать с автомобилем. В результате машина серьезно повреждена, а водитель - в ИВС.

Парень, потеряв управление наехал на бордюр, из-за чего «Тойоту Виста» занесло. После авто ударилось о рекламный щит и перевернулось. Водитель травм не получил и выбрался из покореженной машины сам.

- На место приехали полицейские, которые застали лихача сильно подшофе. Его выдавали стойкий запах алкоголя и неустойчивая походка. От медицинского освидетельствования он отказался. После выяснилось, что у молодого человека нет с собой прав, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Пьяный водитель был задержан, а материалы дела рассмотрены в суде. Как итог - десять суток в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU