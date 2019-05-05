Стало известно, когда во Владивостоке отключат отопление
Среднесуточная температура воздуха во Владивостоке на протяжении пяти дней держалась на отметке восемь градусов тепла. Это позволяет специалистам завершить отопительный сезон.
Этого момента жители Владивостока ждут уже несколько недель. Лето в дальневосточную столицу подкралось незаметно и принесло с собой высокие температуры воздуха. Тем временем батареи в квартирах продолжали работать на износ и как итог: находиться дома невозможно.
Подача тепла во Владивостоке, как сообщает портал «Примпогода», будет прекращена 7 мая. Отопление отключат в жилых домах, на предприятиях и социальных объектах.
Кстати, отопительный сезон во Владивостоке завершается без серьезных сбоев. Длительного отключения подачи тепла в городе зафиксировано не было, а все возникающие проблемы решались оперативно. Стоит отметить, что топливо на все котельные города, а также острова, поставлялось по графику.
Энергетики уже готовятся к отопительному сезону 2019-2020 годов.
ИСТОЧНИК KP.RU