Стало известно, когда во Владивостоке отключат отопление

СЕГОДНЯ 07:01 2019-05-05T04:53:29+03:00

Отопление отключат в жилых домах, на предприятиях и социальных объектах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Среднесуточная температура воздуха во Владивостоке на протяжении пяти дней держалась на отметке восемь градусов тепла. Это позволяет специалистам завершить отопительный сезон.

Этого момента жители Владивостока ждут уже несколько недель. Лето в дальневосточную столицу подкралось незаметно и принесло с собой высокие температуры воздуха. Тем временем батареи в квартирах продолжали работать на износ и как итог: находиться дома невозможно.

Подача тепла во Владивостоке, как сообщает портал «Примпогода», будет прекращена 7 мая. Отопление отключат в жилых домах, на предприятиях и социальных объектах.

Кстати, отопительный сезон во Владивостоке завершается без серьезных сбоев. Длительного отключения подачи тепла в городе зафиксировано не было, а все возникающие проблемы решались оперативно. Стоит отметить, что топливо на все котельные города, а также острова, поставлялось по графику.

Энергетики уже готовятся к отопительному сезону 2019-2020 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU