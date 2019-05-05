Мигранты в Приморье станут объектами для наблюдения

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-05T05:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморском крае с 13 по 20 мая пройдет выборочное наблюдение труда мигрантов. Респондентам будет предложено ответить на вопросы анкет, разбитые по тематическим блокам.

Выборочный опрос пройдет во Владивостоке, Находке, Большом Камне, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Дальнереченске. Также работники статистики соберут данные в селах Новопокровка, Абрамовка, Соколовка, Новосысоевка и поселках городского типа Ольга и Липовцы.

Выборочное наблюдение преследует несколько целей, среди которых: насколько у предпринимателей и домохозяйств распространена практика привлечения на работу мигрантов и каково соотношение приезжих в страну на время и российских трудящихся. Также специалисты выяснят положение на рынке труда граждан от 15 лет в зависимости от миграционного статуса и сколько соотечественников уезжает работать за границу.

- К респондентам будет обращаться специально обученный работник статистики. При этом он должен будет предъявить удостоверение. Полученные сведения не разглашаются и нужны исключительно для получения сводных данных, - подчеркнули в пресс-службе Приморскстата.

Отметим, что труд мигрантов изучают одновременно с выборочным обследованием рабочей силы, опрашивая население.

ИСТОЧНИК KP.RU