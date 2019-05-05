2019-05-05T05:43:22+03:00
Общество

Мигранты в Приморье станут объектами для наблюдения

Их труд изучат в 12 населенных пунктах региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Труд мигрантов изучают одновременно с выборочным обследованием рабочей силыТруд мигрантов изучают одновременно с выборочным обследованием рабочей силыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Приморском крае с 13 по 20 мая пройдет выборочное наблюдение труда мигрантов. Респондентам будет предложено ответить на вопросы анкет, разбитые по тематическим блокам.

Выборочный опрос пройдет во Владивостоке, Находке, Большом Камне, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Дальнереченске. Также работники статистики соберут данные в селах Новопокровка, Абрамовка, Соколовка, Новосысоевка и поселках городского типа Ольга и Липовцы.

Выборочное наблюдение преследует несколько целей, среди которых: насколько у предпринимателей и домохозяйств распространена практика привлечения на работу мигрантов и каково соотношение приезжих в страну на время и российских трудящихся. Также специалисты выяснят положение на рынке труда граждан от 15 лет в зависимости от миграционного статуса и сколько соотечественников уезжает работать за границу.

- К респондентам будет обращаться специально обученный работник статистики. При этом он должен будет предъявить удостоверение. Полученные сведения не разглашаются и нужны исключительно для получения сводных данных, - подчеркнули в пресс-службе Приморскстата.

Отметим, что труд мигрантов изучают одновременно с выборочным обследованием рабочей силы, опрашивая население.

ИСТОЧНИК KP.RU

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