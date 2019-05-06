Сегодня во Владивостоке во второй половине дня ожидается сильный ветер

СЕГОДНЯ 00:33 2019-05-06T00:33:35+03:00

Сегодня в Приморье воздух прогреется до +19°C. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В Уссурийске и Находке возможен кратковременный дождь

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Сегодня, 6 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, вероятность 80%. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем +7...+19°C.

Во Владивостоке переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха днем +13...+15°C.

В Уссурийске переменная облачность, днём небольшой кратковременный дождь (вероятность 40%). Ветер западный сильный. Температура воздуха днем +15...+17°C.

В Находке облачно, вечером небольшой кратковременный дождь (вероятность 40%). Ветер северо-западный, западный сильный. Температура воздуха днем +13...+15°C.

ИСТОЧНИК KP.RU