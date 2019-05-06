Московские рейсы опаздывают во Владивосток из-за авиакатастрофы

СЕГОДНЯ 01:54 2019-05-06T04:05:25+03:00

По данным Следственного комитета РФ на этот час, в самолете погибли больше 40 человек

Изменить размер текста: A A

Авиакатастрофа с самолетом Москва – Мурманск, которая произошла в воскресенье вечером в столичном аэропорту Шереметьево, вызвала отмены и задержки рейсов по другим направлениям. В том числе появились коррективы в расписании международного аэропорта Владивосток.

Первый из сегодняшних московских рейсов благополучно прибыл в Приморский край из Москвы в 6:55, а вот два следующих выбились из графика. Борт авиакомпаний Россия/Аэрофлот вместо 9:45 приземлится на 20 минут позже. У следующего рейса из Шереметьево задержка еще больше - вместо 12:05 он прибывает лишь в 15:15.

- Задержки второго и третьего московских рейсов связаны с задержкой вылета, - пояснили корреспонденту «КП» - Владивосток» в справочной аэропорта.

По последним данным Следственного комитета РФ, на борту «Суперджета» Москва-Мурманск компании «Аэрофлот» находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся. Выжили только 37 человек. Следствие рассматривает различные версии случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU