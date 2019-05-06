2019-05-06T02:44:18+03:00
Общество

Акушерки Приморья отметили свой профессиональный праздник

Среди специалистов данного профиля есть как мужчины, так и женщины
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Акушерок чествуют каждый год 5 маяАкушерок чествуют каждый год 5 маяФото: Андрей КАРА
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Международный день акушерки отметили специалисты данного профиля в Приморье. Их чествуют каждый год 5 мая. Поздравления в свой адрес, в том числе, принимали сотрудники одного из крупнейших учреждений акушерско-гинекологической службы региона – родильного дома №3.

Штат акушеров в учреждении – 42 человека, среди которых есть даже один мужчина. В тагжеме с врачами они оказывают помощь пациенткам женской консультации, Центра сохранения беременности, родильного и послеродового отделений.

Как сообщает пресс-служба КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3», среди акушеров есть и те, кто отдал профессии большую часть своей жизни. Эти сотрудники отмечены медалями и наградами Министерства здравоохранения.

Стоит отметить, что в штате роддома номер три Владивостока работают и представители семейной династии. Преемственность поколений, по мнению руководства учреждения, позволяет передавать накопленные знания молодым сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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