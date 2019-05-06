Акушерки Приморья отметили свой профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 02:44 2019-05-06T02:44:18+03:00

Среди специалистов данного профиля есть как мужчины, так и женщины

Изменить размер текста: A A

Международный день акушерки отметили специалисты данного профиля в Приморье. Их чествуют каждый год 5 мая. Поздравления в свой адрес, в том числе, принимали сотрудники одного из крупнейших учреждений акушерско-гинекологической службы региона – родильного дома №3.

Штат акушеров в учреждении – 42 человека, среди которых есть даже один мужчина. В тагжеме с врачами они оказывают помощь пациенткам женской консультации, Центра сохранения беременности, родильного и послеродового отделений.

Как сообщает пресс-служба КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3», среди акушеров есть и те, кто отдал профессии большую часть своей жизни. Эти сотрудники отмечены медалями и наградами Министерства здравоохранения.

Стоит отметить, что в штате роддома номер три Владивостока работают и представители семейной династии. Преемственность поколений, по мнению руководства учреждения, позволяет передавать накопленные знания молодым сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU