«Дракон в кимоно» заселился в Приморский океанариум

СЕГОДНЯ 04:22 2019-05-06T04:22:20+03:00

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В Приморском океанариуме новоселье отмечает новый обитетель – рыба японская или собачья, как называют сами жители страны Восходящего солнца и европейцы, лисичка. Создание похоже на дракона, а плавники напоминают широкие рукава классического кимоно.

Науке известно более 40 видов японских лисичек. У этих рыб всех тело заключено в панцырь, напоминающий рыцарские доспехи – на костных пластинках-щитках размещены шипы, образующие продрольные гребни.

- Воинственный облик морских лисичек – лишь обман, на самом деле это безобидные существа. Даже зубы есть не у каждого вида. Что касается японских лисичек, зубы у них имеются и даже можно их при желании рассмотреть. Питается рыба донными беспозвоночными животными: бокоплавами, креветками, червями, - сообщили в пресс-службе Приморского океанариума.

Кстати, японские лисички – одни из самых крупных из вида. Взрослые особи достигают 45 сантиметров в длину. Японские лисички – рыбы не стайные, любят проводить время в одиночестве, лежа на дне. Этот вид очень любит прохладу – оптимальная температура воды для них – 1,5 до 4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU