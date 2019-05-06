2019-05-06T07:29:36+03:00
Общество

Круизный лайнер Costa Serena вновь зайдет во Владивосток 7 мая

Гостями дальневосточной столицы станут еще примерно три тысячи человек
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Огромный круизный лайнер Costa Serena, посетивший Приморье 3 мая и доставивший в край около 3 тысяч туристов из Республики Корея, вернется во Владивосток во вторник, 7 мая. Гостями дальневосточной столицы станут еще примерно три тысячи человек.

Лайнер Costa Serena прибудет в край в 14:00 из южнокорейского порта Сокчо. На верхней площадке Морвокзала Владивостока путешественников встретят традиционной приветственной церемонией. В программу включены традиционные выступления церемониального отряда барабанщиц и номера творческих коллективов Дальрыбвтуза, которые исполнят для зрителей национальные песни и танцы.

На нижней площадке Морвокзала у стойки Туристско-информационного центра путешественники получат карты с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, а также путеводители на корейском языке. В течение дня для туристов и жителей Владивостока будет работать фотозона.

Лайнер пробудет в столице Дальнего Востока до полуночи. За это время гости познакомятся с достопримечательностями города, его историческим центром, посетят Приморский океанариум и Приморскую сцену Мариинского театра.

Следующим портом захода судна станет японский Отару.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Дракон в кимоно» заселился в Приморский океанариум
Банда «черных лесорубов» в Приморье нарубила деревьев на пять миллионов рублей
Акушерки Приморья отметили свой профессиональный праздник
Московские рейсы опаздывают во Владивосток из-за авиакатастрофы
Сегодня во Владивостоке во второй половине дня ожидается сильный ветер
Мигранты в Приморье станут объектами для наблюдения
В Приморье ко Дню Победы благоустроят военно-исторические памятники и мемориалы
Стало известно, когда во Владивостоке отключат отопление
Нетрезвый лихач во Владивостоке врезался в рекламный щит, перевернулся и сел на десять суток
Приморские «Зоны покоя» произрастания липы расширены до 1,2 миллиона гектаров
Научно-образовательный центр по прообразу Приморского океанариума планируют создать в Нижнем Новгороде
Перед началом рабочей недели в Приморье ухудшится погода
С пляжа «Юбилейный» во Владивостоке пропало главное украшение
Жительница Владивостока покурила в квартире, устроила пожар и едва не погибла
Житель Владивостока обокрал сотового оператора на десятки тысяч рублей
Пьяный приморчанин угнал машину у сожительницы и сжег
Владивостокский «Луч» встретится на своем поле с ярославским «Шинником»