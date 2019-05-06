Круизный лайнер Costa Serena вновь зайдет во Владивосток 7 мая

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-06T07:29:36+03:00

Гостями дальневосточной столицы станут еще примерно три тысячи человек

Изменить размер текста: A A

Огромный круизный лайнер Costa Serena, посетивший Приморье 3 мая и доставивший в край около 3 тысяч туристов из Республики Корея, вернется во Владивосток во вторник, 7 мая. Гостями дальневосточной столицы станут еще примерно три тысячи человек.

Лайнер Costa Serena прибудет в край в 14:00 из южнокорейского порта Сокчо. На верхней площадке Морвокзала Владивостока путешественников встретят традиционной приветственной церемонией. В программу включены традиционные выступления церемониального отряда барабанщиц и номера творческих коллективов Дальрыбвтуза, которые исполнят для зрителей национальные песни и танцы.

На нижней площадке Морвокзала у стойки Туристско-информационного центра путешественники получат карты с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, а также путеводители на корейском языке. В течение дня для туристов и жителей Владивостока будет работать фотозона.

Лайнер пробудет в столице Дальнего Востока до полуночи. За это время гости познакомятся с достопримечательностями города, его историческим центром, посетят Приморский океанариум и Приморскую сцену Мариинского театра.

Следующим портом захода судна станет японский Отару.

ИСТОЧНИК KP.RU