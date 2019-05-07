2019-05-07T00:42:09+03:00
Общество

В Приморье сегодня переменная облачность, возможны небольшие дожди

Температура воздуха в крае +8...+19°C.
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 7 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, вероятность 60%. Ветер западный умеренный до сильного. Температура воздуха +8...+19°C.

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, вероятность 60%. Ветер западный, со второй половины южный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

В Уссурийске переменная облачность, во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, вероятность 50%. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный до сильного. Температура воздуха +16...+18°C.

В Находке переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, вероятность 60%. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного, со второй половины умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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